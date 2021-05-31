رئيس وزراء إيطاليا يؤكد أن بلاده تشدد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

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أكد رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي اليوم الإثنين أن بلاده تشدد على ضرورة إبعاد المرتزقة والقوات الأجنبية كافة، من الأراضي الليبية والوصول لهيكلية مؤسساتية على أسس دستورية للوصول لعملية مصالحة وطنية قبل نهاية العام.

جاء ذلك، في بيان نشرته حكومة الوحدة، عقب اجتماع بين رئيس الوزراء الإيطالي ورئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، في روما.

وفي البيان أعرب دراغي عن سعادته باستقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية وأعضاء الحكومة، وأوضح أن الجانبين تطرقا للعديد من المواضيع المشتركة، مؤكدًا أن بلاده تقف إلى جانب ليبيا في هذه المرحلة المعقدة.

وتحدث دراغي عن التعاون الفاعل في المجال الصحي وتعهد بأن تقدم إيطاليا كل خبراتها لدعم المستشفيات الليبية، وأن تستقبل عشرات الأطفال المرضى بالسرطان.

كما تطرق للتعاون في مجال الطاقة كون ليبيا شريك أساسي في هذا الحقل، وتحدث عن بداية تعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة كون إيطاليا بها العديد من الشركات المستعدة لتقديم العون.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية إنه تناقش مع الدبيبة حول موضوع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وتنمية المجتمعات المحلية.