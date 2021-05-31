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مكافحة المخدرات أجدابيا يضبط 2 قنطار “حشيش”

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

كشف فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا عن ضبطه 2 قنطار من مخدر الحشيش.

وأوضح الفرع أن ضبط هذه الكمية تم بعد ورود معلومات مصدرية بوجود تشكيل عصابي يقوم بتهرب المواد المخدرة وبكميات كبيرة من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية.

وأفاد أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومة من قبل فرع الإدارة أجدابيا، وتم ضبط شاحنة بالطريق الساحلي من مدينة البريقة إلى مدينة أجدابيا وعند تفتيشها عثر بداخلها على كمية تقدر بـ 2 قنطار من مخدر الحشيش مخبأة فيها.

وأكد فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم إحالة القضية إلى النيابة من حيث الاختصاص.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • أييش مصلحة دول الجوار بتهريب المخدرات والمواد الفاسدة الى الدولة الليبية .؟!!!
    وتهريب السيارات والوقود لخارج الدولة الليبية ..؟!!!

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