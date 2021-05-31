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السايح يبحث مع سفير ألمانيا تحضيرات انتخابات ديسمبر

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الإثنين مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا تحضيرات المفوضية للعملية الانتخابية المقررة في ديسمبر القادم.

وبحث السايح مع أوفتشا خلال الاجتماع في ديوان مجلس المفوضية في طرابلس سبل التعاون لتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية

وناقش الطرفان الدعم الفني والاستشاري الذي يمكن أن تقدمه الحكومة الألمانية في إطار اهتمام المجتمع الدولي بملف الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتباحث الطرفان استثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لتحقيق نجاح يواكب المعايير الدولية للانتخابات ويحقق أعلى مستويات المهنية، إضافة إلى آخر مستجدات المشهد السياسي.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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