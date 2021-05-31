وصلت 1.3 مليار دولار.. مؤسسة النفط: حققنا إيرادات قياسية خلال شهر أبريل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط، إن صافي إيرادات شهر أبريل للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية.

وأضافت مؤسسة النفط، في بيان لها، أن النفط الخام سجل مستوى 1,246,925,644.12 دولار أمريكي، يليه الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى 53,973,431.64 دولار أمريكي.

ولفت البيان، إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط حققت إيرادات من البتروكيمياويات 2,616,168.58 دولار أمريكي و6,221,424.18 يورو، مما يعني أن إجمالي الإيراد من المبيعات النفطية، قد وصلت إلى 1,303,515,244.34 دولار أمريكي، و 6,221,424.18 يورو .

ومن جانبه، قال المهندس مصطفى صنع الله:” تعول المؤسسة الوطنية للنفط على تشغيل مصنع البولي إيثيلين في القادم من الأسابيع الأمر الذي يضيف قيمة فعلية حقيقية لاقتصاد الوطني من خلال مساهمة في توفير المادة الخام لصناعات التحويلية التي يتم استيرادها من الخارج حاليا ويساهم في زيادة الإيرادات من مبيعات البولي إيثيلين والتي يتم تسعيرها بالأسعار العالمية”.

يذكر أن شحنات النفط الخام المحولة إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء والتي قدرت قيمتها في شهر أبريل 19,898,933.18 دولار أمريكي.

وأيضا تم تزويد شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية قيمتها 1,276,933.50 دولار أمريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.

وتابع اليان:” تستمر المؤسسة الوطنية للنفط في الإعلان عن عائدات النفط بكلّ شفافية، وذلك تماشياً مع مبادئها بالإفصاح والشفافية الذي لطالما دأبت في انتهاجه منذ يناير 2018 وواصلت العمل به إلى يومنا هذا.