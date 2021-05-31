الجرندي: موقف تونس من الملف الليبي واضح ويستند للشرعية الدولية

وصف وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، موقف بلاده من الملف الليبي بـ«الواضح»، حيث يستند إلى الشرعية الدولية، كاشفا عن زيارة تقوده إليها في غضون أيام.

وذكَر الجرندي بمساعي تونس خلال انعقاد جلسات الحوار الليبي الليبي لدعم إرساء تسوية سياسية بين مختلف الأطراف الليبية. وذلك خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب التونسي في رده على سؤال برلماني للنائب ياسين العياري، أمس الاثنين.

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وحسب الكلمة التي نقلها الموقع الرسمي للبرلمان، قال الوزير التونسي إنه سيزور ليبيا في قادم الأيام على رأس وفد سياسي، بغرض إرساء لجنة مشتركة بين تونس وليبيا، وإعادة صياغة المخزون القانوني المتعلق بالعلاقات التونسية الليبية، إضافة لإعطائه صبغة جديدة تستند إلى الأولويات التي يعيشها البلدان اليوم.

واختتم اليوم الاثنين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي زيارته الرسمية إلى تونس حيث كان في توديعه الرئيس قيس سعيد بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي.

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