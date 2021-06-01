«صنع الله»: بإمكاننا الاستعانة بكبرى المكاتب العالمية لمراجعة الحسابات الختامية لـ«رأس لانوف»

قال مصطفي صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إن بالإمكان الاستعانة بكبرى المكاتب العالمية المعروفة للمساعدة في مراجعة الحسابات الختامية لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وإقفالها والعمل على تطوير منظومات حسابات التكاليف العامة للشركة ومواكبة آخر التقنيات في هذا المجال.

وبحسب بيان مؤسسة النفط فإن ذلك جاء في اجتماع الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف، أمس الإثنين، وذلك لاعتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية لسنة 2010.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض تقرير ديوان المحاسبة وردود الشركة عليه، وكذلك مناقشة أهم الملاحظات بتقرير الإدارة العامة للشؤون المالية بالشركة.

وأضافت، أنه تم اعتماد الحسابات الختامية لشركة رأس لانوف لسنة 2010، خلال الاجتماع.