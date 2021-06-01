وزير الداخلية لشؤون المديريات يجري بتونس مباحثات مع عدد من المسؤولين

طرابلس 31 مايو 2021(وال) -أجرى وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، عميد “بشير الأمين”، والوفد المرافق له اليوم الإثنين، بالعاصمة التونسية مباحثات مع عدد من المسؤولين بالحكومة التونسية، حول عدد من القضايا الأمنية، والمتعلقة بأمن الحدود، ومكافحة الإرهاب.

كما تطرق إلى موضوع تشابه الأسماء، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأمنية الأخرى التي تهم البلدين الشقيقين.

و أبدى الجانب التونسي تجاوبه؛ لحلحلة المواضيع المطروحة خلال هذه المباحثات.(وال ـ طرابلس) س خ

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