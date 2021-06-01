شركات “تركية” تتفقد المجمع والثانوية الصناعية في بني وليد

تفقد وفد من شركات “تركية متخصصة” فيما وُصف بأنه “مجال الصناعة والتدريب”، أمس الاثنين، رفقة مسؤولين من ما يسمى “وزارة الدفاع” بالحكومة المؤقتة المجمع الصناعي والثانوية الصناعية في بني وليد.

وقال مصدر مسؤول لقناتنا، إن الوفد الذي زار بني وليد، يتبع رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، وذلك للسيطرة على المصانع الحربية في المدينة.

ويعد المجمع الصناعي في بني وليد من أكبر المجمعات الصناعية في المنطقة الوسطى ويقوم بتصنيع قطع غيار آلات المصانع، والأثاث المدرسي مثل المقاعد وغيرها.

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