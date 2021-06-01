أبو جناح يبحث مع السكران إمكانية فتح فرع لصندوق الإئتمان في المنطقة الجنوبية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، أمس الإثنين، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان الإئتمان خالد السكران.

وناقش اللقاء إمكانية فتح فرع لصندوق الإئتمان في منطقة الجنوب، وسبل دعم القطاع الخاص الذي يدعم مشاريع الشباب في مجال المشاريع الصغرى والمتوسطة.

من جانبه، أشاد أبوجناح بجهود صندوق ضمان الإئتمان في تطوير الاقتصاد الليبي ودعم الشباب. وعبر السكران عن رغبته في زيارة مناطق ومدن الجنوب رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء دعماً للمشاريع المقترحة في المجالات التي تضمن فرص عمل للشباب بالمنطقة.

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