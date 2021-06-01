وزير التعليم يشارك بلدية الأصابعة حفل تكريمها المفتشين التربويين المتقاعدين

شارك وزير التربية والتعليم موسى المقريف، الأثنين، في حفل تكريم المفتشين التربويين المتقاعدين ببلدية الأصابعة.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم بمسرح كلية الشهيد امحمد دغيم، مدير مصلحة التفتيش التربوي بالوزارة علي المهنكر و مدير ادارة الاحتياط العام ابوبكر الهاشمي، اضافة إلى مراقب التربية والتعليم الأصابعة رمضان دبوبة.

وحيا الوزير في كلمة له خلال حفل التكريم المفتشين التربويين المتقاعدين، مشيدا بما بذلوه من جهود وما قدموه خلال مسيرتهم التعليمية.

وعلى هامش تواجده في بلدية الاصابعة، تفقد الوزير عدد من المؤسسات التعليمية بينها مدرستي “صلاح الدين” و “عقبة بن نافع” للتعليم الأساسي، و أعرب خلال زيارته عن عميق شكره لكل الأسر الإدارية و التربوية، وما قدموه للعملية التعليمية.

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