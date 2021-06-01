أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر في الوسط والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اعتدال درجات الحرارة على غالبية مناطق الشمال، خصوصا الساحلية، وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا، مع رياح نشطة أحيانا على مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 32 و36 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق الخليج، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية على مناطق الساحل والجبل الأخضر، وبين 31 و36 درجة مئوية على مناطق أجدابيا والدواخل.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء تظهر بها بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية فجنوبية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا