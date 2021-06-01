القريتلي: ما حدث في ملتقى الحوار يعكس الانقسام الموجود في المشهد الليبي

عتبر المحلل السياسي الليبي إسماعيل القريتلي، أن ما حدث في جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي، يعكس الانقسام الموجود في المشهد الليبي؛ مؤكدا على أنه، لكن يبقى الرهان على الضغط الدولي الكبير، وفريق ملتقى الحوار السياسي سيجد نفسه مضطراً لتمرير قاعدة دستورية.

القريتلي، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضاف: “رأينا خلافا واسعا، سواء على أساس جهوي أو أيدلوجي أو سياسي، في جلسات البرلمان، وجلسة ملتقى الحوار السياسي. هناك محاولات كما رأينا لفرض الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات؛ وهذا بكل تأكيد سيؤدي إلى تعطيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر لا أدري إلى أي مدى لو تم ذلك”.

وأضاف “في تقديري التعويل الكبير على المجتمع الدولي، الذي رأينا فيه تحركات، سواء لدى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كوبيتش، أو السفير والمبعوث الأمريكي لدى ليبيا، محاولة لتحقيق ضمان للذهاب يوم 24 ديسمبر إلى الانتخابات. أعتقد أنهم يتحركون لتكون الانتخابات مباشرة للرئيس وأعضاء البرلمان” .

ورأى القريتلي أنه في “مؤتمر برلين 2″، الذي سيعقد بنهاية شهر يونيو، كل هذه الأمور ستفرض، سواء على البرلمان أو ملتقى الحوار السياسي، الذي عليه أن يتحرك ولو جزئياً، خوفاً من الضغوط الدولية، خاصة التي سوف تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية.

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