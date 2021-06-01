مباحثات ليبية مع مدير معهد السلام الأمريكي بشمال أفريقيا

عقد صباح يوم أمس، اجتماعٍ فنيٍّ مُوسّعٍ، بمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة المركزية للمتابعة والإشراف على أوجه الدعم الدولي، إضافة إلى المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لمعهد السلام الأمريكي، والذي يعتبر أحد المراكز المتخصصة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، بحضور الوفد المرافق له.

واستهدف هذا الاجتماع، الذي جاء في إطار روزنامة اللجنة المركزية التي تشتمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية؛ بغرض الاستمرار في استغلال جميع الآليات والبرامج التي تصبّ في صالح تعزيز مستوى الأداء.

وتسعى اللجنة المركزية إلى مواصلة اعتماد وانتهاج المشروعات التي تساهم في الاستعانة بخبرات جميع القوى الإقليمية والدولية.

وحرص المشاركون في الاجتماع على تتبع خطوات خارطة الطريق المقررة بهدف إنجاز مشروع طموح يقوم على تطوير الإمكانيات وبلورة المناخ الأمني اللازم لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

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