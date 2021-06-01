الزوبية يوجه ألفاظ نابية ضد “العباني”: يريد تقييم “مشائخ مصراته” وفيهم 7 من حملة الدكتوراه

وصف جمال زوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق في “حكومة الإنقاذ”،رئيس الهيئة العامة للأوقاف “محمد العباني”، بـ “الصعلوك”، منتقدًا إعلان إدارة الشؤون الثقافية والدعوية بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عزمها إجراء مقابلة شخصية ل41 واعظاً وشيخاً من مدينة مصراتة يوم الأربعاء القادم بمكتب الأوقاف في طرابلس.

وقال “زوبية” في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، “الصعلوك العباني أرسل إلى أوقاف مصراتة لعمل مقابلات شخصية لمشائخ المدينة في امتحان تقييم لأئمة المساجد، العجيب أن من المطلوبين للتقييم سبعة من حملة الدكتوراة في علوم الشريعة واللغة العربية. الغرض واضح السيطرة على مزيد من المساجد لاتباع الكاهن ربيع”.

تجدر الإشارة إلى أن سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، كان قد هاجم الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية، وقال إن: “وضع كل مشائخ الوعاظ في قائمة واحدة دون مراعاة لدرجاتهم العلمية المختلفة وباعهم الطويل في الوعظ والارشاد يدل دلالة قاطعة أن هذه الهيئة ممثلة في رئيسها ومدراء إداراتها يجهلون تماما أو يتجاهلون عن قصد الدرجة العلمية العالية لكثير من الوعاظ الذين وردت أسماءهم في قائمة العباني وهذه إهانة مقصودة لهؤلاء المشائخ لا يقوم بها إلا موظفا غرا لا يحمل من أبجديات احترام العلماء شيئا”.

أضاف “بن صالح” في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “إن كانت النوايا سليمة وصادقة فلماذا تقوم الهيئة باستدعاء هذا العدد الكبير من المشائخ الفضلاء إلى مكاتبها في طرابلس وهي تعلم (الهيئة) أن العدد كبير وبينهم رجال تقدم بهم العمر ووجودهم في وقت واحد أمام مكتب الهيئة يستحيل معه إجراء التقييم في وقت قصير مما يجعلهم ينتظرون وقتا طويلا في انتظار الجلوس أمام من سيقوم بتقييمهم وقد يكون هذا المقيم لا يصلح لأن يكون طالبا لكثير منهم، تصوروا معي أن هذا العدد من مشائخنا الفضلاء يقفون أمام حجرة المسؤول في انتظار الدخول عليه كما ينتظر المرضى الدخول على الطبيب” على حد قوله.

وواصل “بن صالح”: “لا بأس بإعادة التقييم لبعض الوعاظ، هذا عندما تكون النوايا سليمة، لكن فيما صدر عن الهيئة العامة للأوقاف ليس فيه إلا سوء النية وما ورد في الكتاب يوضح ذلك ..لو كانت النوايا سليمة لكانت الاجراءات مختلفة ولكانت الهيئة قد خاطبت مكتب الاوقاف بمصراتة بأنها بصدد إعادة تقييم الخطباء والوعاظ في كامل ليبيا وأنها سترسل لجنة مختصة بذلك إلى مدينة مصراتة لتقوم بهذا العمل وأنها وضعت شروطا للمستهدفين بهذا التقييم، وليس فيما اقدمت عليه هيئة الاوقاف باتجاه وعاظ وخطباء مصراتة إلا تقديم إهانة مغلفة مقصودة لهم وقد ساعدها في ذلك مدير مكتب أوقاف مصراتة بعدم اعتراضه على هذه الاجراءات المهينة وكأنه يوافق على على هذه الاهانة ويوافق على قصد استبعاد عدد من الوعاظ ليحل محلهم من ترضى عنه الهيئة وترى فيه النموذج لواعظ المستقبل الذي تتبناه”.

وواصل “بن صالح”: “أتمنى أن يتفطن الوعاظ والخطباء لهذه اللعبة الماكرة ويرفضون الذهاب لطرابلس على الأقل مع مطالبتهم بأن تأتي لجنة التقييم إلى مصراتة لتكون هناك ترتيبات إدارية تنظيمية سليمة تسبق عملية التقييم، فالخطباء والوعاظ ليسوا عسكريين يتم استدعائهم بأمر من رئيسهم فيهرعون إلى تلبية الأمر .. هؤلاء علماء أفاضل من الواجب تقديرهم واحترامهم في كل إجراء يصدر بشأنهم” على حد قوله.

وكانت إدارة الشؤون الثقافية والدعوية بالهيئة، قد طالبت في خطابها الموجّه لمكتب أوقاف مصراتة وعاظَ ومشايخَ المدينة الذين تجاوزت أعمار بعضهم ال60 عاماً بالامتثال أمام لجنةِ امتحانٍ خاصة؛ لإجراء مقابلة شخصية في الساعة 9 صباحاً بمكتبها في زاوية الدهماني بطرابلس

ومن بين الذين وُجه فرع الأوقاف بمصراتة الدعوة لهم للامتحان الشيخ “علي بن غلبون” المتوفى منذ ديسمبر 2019، مما أثار موجةً من السخرية بمواقع التواصل الاجتماعي.