«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من زوارة إلى طرابلس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة إلى قوية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن هذه الرياح ستشمل باقي الساحل الغربي غدا، وكذلك الساحل من الخليج الى بنغازي مساء الغد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة، وبين 25 و30 عقدة على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

– ارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين، ولا يتجاوز 0.75 متر على ساحلي مصراتة وسرت.

– البحر قليل الاضطراب، وخفيف الموج على الساحل من مصراتة إلى سرت.

– درجة الحرارة بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية إلى شمالية شرقية على الساحل من الخليج إلى بنغازي، وشمالية غربية إلى شمالية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل مساء الغد إلى 25 عقدة على الساحل من الخليج إلى بنغازي.

– ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.25 متر.

– البحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 18 و21 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

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