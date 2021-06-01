بعيو يزور قناة ليبيا الأمازيغية

زار رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو قناة ليبيا الأمازيغية، التابعة للمؤسسة، والتي تجري الاستعدادات لإطلاق بثها التلفزيوني الفضائي والإذاعي قريباً.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الليبية للإعلام أن بعيو أكد سعادته بما تم إنجازه من عمل لإنشاء وإطلاق قناة ليبيا الأمازيغية، التي تجسد التنوع والثراء الإنساني والثقافي الذي تتمتع به ليبيا، رغم الصعوبات والعوائق بل والمؤامرات التي يواجهها الإعلام الوطني، من طرف قوى حزبية مرتبطة بالخارج، تسيطر على بعض المؤسسات الرئيسية في الدولة الليبية، وجهات إعلامية ممولة من دول أجنبية تسعى وتعمل لتدمير وتخريب الإعلام الوطني العمومي المملوك للشعب، والساعي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والداعي إلى تحقيق الإستقرار والوئام، عبر إعلام السلام.

وأعرب بعيو عن شكره لكل العاملين بقناة ليبيا الأمازيغية، وكل الإعلاميين الوطنيين الذين يعملون في ظل ظروف صعبة، ومنافسة شرسة غير متكافئة مع قوى مشبوهة الأجندات كبيرة التمويل والإمكانيات، ويبذلون الجهد الصادق لتطوير الإعلام الوطني الجامع لكل أبناء الوطن، والمانع لقوى الفتنة والكراهية من تخريب الوطن وتدمير الدولة، مؤكداً أن ليبيا القادمة من رحم هذه المعاناة ستكون دولة عصرية مستقرة مزدهرة.

وكان في استقبال رئيس المؤسسة مدير قناة ليبيا الأمازيغية محمد كعبر، وثلة من العاملين بالقناة والنشطاء والفاعلين المجتمعيين والإعلاميين.