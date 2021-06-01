تشكيل لجنة لمتابعة التعاون “الليبي- الإيطالي”

كشف وزير الداخلية، خالد مازن، عن تشكيل لجنة فنية؛ لمتابعة ودراسة كل الموضوعات المتعلقة بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ونظيرتها الإيطالية.

وجاء هذا الإعلان، خلال لقاء جمع وزير الداخلية مع نظيرته الإيطالية، أمس بمقر وزارة الخارجية الإيطالية.

من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيزي؛ رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع الجانب الليبي.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سبق أن اتفقت بلادها مع حكومة الوحدة التي قالت إن لديها مهامًّا صعبةً في المجالات كافة، التي تشمل “التنمية والبناء والتقدم، وتحقيق الاستقرار”.

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