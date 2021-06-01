بحث تسهيل إجراءات دخول الليبيين إلى إيطاليا

أخبار ليبيا24

بحث وزير الداخلية عميد خالد مازن مع نظيرته الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، في روما، تسهيل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الليبيين وخصوصًا المتعلقة بالمرضى والطلبة الموفدين للدراسة، والملتحقين بدورات تدريبية، والسعي من الطرفين لتسهيل هذه الإجراءات .

وجرى خلال الاجتماع الإثنين مناقشة دعم عناصر خفر السواحل الليبي من خلال دورات تدريبية وتقديم الإمكانيات اللوجستية بالخصوص، إلى جانب تشكيل لجان مشتركة ثنائية لمناقشة سبل التعاون الأمني بين البلدين .

وجرى التأكيد الإثنين على أهمية العمل لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال دعم الوحدات الأمنية المختصة وتنظيم عمل المنظمات الدولية، وتقديم الدعم للمناطق المتضررة من جراء هذه الظاهرة، وذلك عبر إقامة المشاريع التنموية.

وقالت الداخلية إنه تم الاتفاق على تقديم الدعم من خلال الدورات التدريبية للأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة .

وأضافت، أنه تم التأكيد أيضًا على أهمية العمل مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، وذلك من خلال المنظمات الدولية لرفع الكفاءة والقدرة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إلى جانب تكثيف التعاون في شتى المجالات الأمنية من خلال تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين والبدء الفوري في العمل على ملف الهجرة .