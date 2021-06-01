مؤسسة النفط تعلن إيرادات شهر أبريل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أن صافي إيرادات شهر ابريل للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية، حيث سجل مستوى 1,246,925,644.12 دولار من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى 53,973,431.64 دولار.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في نشرتها الشهرية أن المؤسسة الوطنية للنفط حققت إيراد من البتروكيمياويات 2,616,168.58 دولار و6,221,424.18 يورو، مما يعني أن إجمالي الإيراد من المبيعات النفطية قد وصلت الي 1,303,515,244.34 دولار امريكي، و 6,221,424.18 يورو .

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن المؤسسة تعول على تشغيل مصنع البولي ايثيلين في القادم من الأسابيع الأمر الذي يضيف قيمة فعلية حقيقية لاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في توفير المادة الخام للصناعات التحويلية التي يتم استيرادها من الخارج حاليا ويساهم في زيادة الإيرادات من مبيعات البولي ايثيلين والتي يتم تسعيرها بالاسعار العالمية .

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن شحنات النفط الخام المحولة إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء والتي قدرت قيمتها في شهر ابريل 19,898,933.18 دولار كما تم أيضا تزويد شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية قيمتها 1,276,933.50 دولار امريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تستمر في الإعلان عن عائدات النفط بكلّ شفافية، وذلك تماشياً مع مبادئها بالإفصاح والشفافية الذي لطالما دأبت في انتهاجه منذ يناير 2018 وواصلت العمل به إلى اليوم.