ارحومة: يجب الإستفتاء على الدستور قبل الانتخابات

ليبيا – انتقد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المطعون فيه قضائيًا الجيلاني ارحومة المضي في إجراء الانتخابات المقبلة من دون الاستفتاء على مشروع الدستور.

ارحومة أوضح في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء الأناضول التركية اطلعت عليها صحيفة المرصد أن إتمام الانتخابات بهذا الشكل يعني الدخول بمرحلة انتقالية رابعة، مبينًا أن هذا الأمر يعني وجود رئيس دولة ومجلس نواب من دون وجود نصوص تنظم العلاقة بينهما وتقيد السلطات، ما يعني أن تغولها في صلاحياتها أمر وارد.

وأضاف ارحومة أنه ووفقًا لهذا السيناريو فإمكانية ضياع الحقوق وسقوط الدولة في فوضى عامة مستمرة واردة أيضًا، مطالبًا بالاستفتاء على مشروع الدستور، لكونه القاعدة الدستورية الجاهزة منذ 4 أعوام تقريبًا، ويمثل الحلقة النهائية للمرحلة الانتقالية.

وتطرق ارحومة لاجتماع الهيئة مع المبعوث الأممي يان كوبيتش لتوضيح أهمية قيام البعثة الأممية بدورها في دعم المسار الدستوري في ليبيا بعد إنجاز مشروع الدستور، بانتظار استفتاء الليبيين عليه، وهم غير مطالبين بقول نعم بل الإجابة بها أو بـ”لا”.

وأضاف أرحومة قائلًا: “إن الدستور وثيقة يتم الاحتكام إليها عند الخلاف، وهناك محكمة دستورية تفصل في الخلاف بشأن القضايا المتعلقة بهذا الدستور”، مشيرًا إلى أن مشروعه جيد وتم عرضه للمقارنة مع نحو 190 دستورًا في العالم بجامعة بنغازي، وحصل على نسبة 78% من بين دساتير العالم من قبل أساتذة مختصين.

وأكد ارحومة أن مشروع الدستور يحدد حقوق الحريات وينظم الثروات الطبيعية ويحمي البيئة وينص على الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وينظم الجيش والشرطة ويضع أسس الاقتصاد في الدولة، ويحدد الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار ارحومة إلى أن المسار الدستوري في ليبيا يقوم على 3 مراحل الأولى انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغته التي انتخبت من الشعب الليبي بانتخاب عام سري مباشر، وشهدت بنزاهتها المنظمات الدولية والداخلية، والثانية صياغة هذا المشروع، واجتمعت الهيئة في عشرات الجلسات وأقامت عشرات الندوات.

وأضاف ارحومة: إن الهيئة نظمت عديد الورش أيضًا واطلعت على تجارب الدول الأخرى وتوافقت مع مكونات الشعب الليبي وزارت أغلب مدنه، وعرفت ماذا يريد، ثم أنتجت المشروع الذي يدخل المرحلة الثالثة، وهي الاستفتاء عليه منذ فترة طويلة، من خلال قانون يصدره مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة الاستشاري.

وحمل ارحومة البعثة الأممية مسؤولية عدم إجراء الاستفتاء، لكونها الراعية للمسار الدستوري والديموقراطي في ليبيا، وكان ينبغي عليها وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي أن تجري الاستفتاء وتتبناه، ولكن ذلك لم يحصل، مؤكدًا أن البعثة سارت في اتجاه آخر غير اعتماد مشروع الدستور بالاستفتاء عليه.

وأضاف ارحومة: إن البعثة الأممية أنتجت من خلال ملتقى الحوار السياسي لجنة قانونية كان دورها تقديم المساعدة للجنة الدستورية المكونة من أعضاء مجلسي النواب والدولة الاستشاري، وتقديم يد العون لها، لكن مسارها قد تغير وأصبح دورها برعاية البعثة وضع قاعدة دستورية بديلًا لمشروع الدستور.

وتابع ارحومة قائلًا: “لاحظنا أن هم البعثة تجاهل الاستفتاء على مشروع الدستور، والدليل أن القاعدة الدستورية تقول: يؤجل الاستفتاء على الدستور إلى حين انتخاب السلطة التشريعية الجديدة. وهذا ما يريدونه، وهو إخراج مشروع الدستور من المشهد والسلطة التشريعية الجديدة التي مدتها 4 أعوام عليها مهام”.

وأضاف ارحومة بالقول: “على هذه السلطة أن تشكل لجنة تمثل فيها المكونات الاجتماعية وتتواصل مع الهيئة للتنسيق حول الاعتراضات على هذا المشروع، وعمل توصيات ملزمة للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وهذا الإجراء خطير جدًا جدًا؛ لأنه يمثل تعقيبًا من أشخاص معينين على عمل الهيئة المنتخبة من الشعب”.

ونبه أرحومة إلى وجود معرقلين للاستفتاء على مشروع الدستور من مزدوجي الجنسية؛ لأن المشروع يقول إنهم محظورون من تقلد المناصب السيادية، إلا إذا تنازلوا عن جنسياتهم؛ لأن الجنسية الأخرى تعني الولاء والمواطنة. مبينًا أن هنالك وسائل إعلام يديرها معارضون لمشروع الدستور.

وأضاف ارحومة: إن الكثير من الأشخاص يعتمدون عليها في الحكم على هذا المشروع والصوت الغالب في الإعلام ضد هذا المشروع. كاشفًا عن وجود من يعترض على نص الشريعة الإسلامية، فليبيا دولة مسلمة ويقول النص الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر التشريع.

ومضى ارحومة بالقول: “هناك أناس يتخوفون من هذا النص ويقولون إنه يجعل ليبيا دولة دينية، وهذا الكلام غير صحيح؛ لأن النص يقول مصدر التشريع أي أن المشرع هي السلطة التشريعية التي تتكون من أشخاص منتخبين من الشعب، وهناك تخوفات لا نعلمها على وجه الدقة.

وأضاف ارحومة قائلًا: “هذه التخوفات تجعل هؤلاء الأشخاص يعملون بشكل حثيث على منع الاستفتاء على مشروع الدستور، والغريب في الأمر أن البعثة الأممية تتماهى في هذا الموضوع، والمعارضون للاستفتاء ليسوا في الداخل فقط وإنما أيضًا من الخارج، ونعتقد أن هناك أجندات تتدخل”.

واستمر ارحومة بالقول: “لا يراد لهذا البلد أن تقوم فيه حياة سياسية ودولة مدنية دستورية؛ لأن ذلك لا يسر الدول المتدخلة، وأحلنا مشروع الدستور لمجلس النواب؛ لأنه عليه إصدار قانون الاستفتاء الذي لم يصدر إلا في نوفمبر من العام 2018 ثم عدل في يناير من العام 2019 أي قرابة عام ونصفولم يتم الاستفتاء”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية