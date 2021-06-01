نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 1 يونيو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن درجات الحرارة تكون معتدلة هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال خاصة الساحلية وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد مع رياح نشطة أحيانا على مناطق الشمال الغربي ، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس:قليل السحب إلى غائم جزئيا.

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم مابين (26- 30) مْ على المناطق الساحلية، ومابين (32- 36) مْ على الدواخل ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على بعض المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق الخليج.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (25- 29) مْ على مناطق الساحل والجبل الأخضر ، ومابين (31- 36) مْ على مناطق اجدابيا والدواخل وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: ظهور بعض السحب وتتكاثر يوم الغد على بعض المناطق قد تكون رعدية.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (40- 45) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(39- 43) مْ.

فيما سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:10)، شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:59).

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