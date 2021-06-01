دي مايو يدعو إلى انسحاب المرتزقة من ليبيا وفتح طريق سرت – مصراتة

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا «بشكل ملموس»، بدءا من إعادة فتح طريق سرت – مصراتة الساحلي، وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد.

وجدد دي مايو، التزام بلاده بالعمل «من أجل تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا»، وذلك خلال لقاء مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أمس الإثنين، على هامش منتدى الأعمال الإيطالي – الليبي، حسب بيان للخارجية الإيطالية، نقلته وكالة الأنباء «آكي».

وسلط دي مايو الضوء على أهمية مسار التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، والحاجة إلى تحديد القاعدة الدستورية في الوقت المناسب واعتماد قانون الانتخابات.

وأمس، بدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة زيارة إلى روما رفقة وفد وزاري، حيث تناول مع المسؤولين الإيطاليين مجالات التعاون المختلفة سواء في الملفات الاقتصادية أو ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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