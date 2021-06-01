إيطاليا تبدي رغبتها في دعم ليبيا في مجال البناء والتقدم والتنمية والأمن

ليبيا – أشاد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني بعروض التعاون المقدمة من قبل الحكومة والشركات الإيطالية بهدف تعزيز العلاقات الأمنية.

موقف التيجاني جاء بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد خلال لقاء جمعه في روما بوزيرة الداخلية الإيطالية “لوتشانا لامور جيزي”، وفيه أكد تشكيل لجنة فنية لمتابعة ودراسة كل الموضوعات المتعلقة بالوزارة مع الشركات الإيطالية.

بدورها أشارت “لامور جيزي” إلى ما تواجهه حكومة الوحدة الوطنية من مهمة صعبة في كافة المجالات، مشيرة إلى اتفاق سابق على تعزيز التعاون بين ليبيا وإيطاليا، لمساعدة الأولى في مشاريع التنمية والبناء والتقدم، مع استعداد الشركات الإيطالية لتقديم العون في هذه المشاريع.

من جانبه، أشار نائب المدير المركزي لدول البحر المتوسط والشرق الأوسط “الفيردو كونتي” الذي حضر اللقاء إلى أن تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعزيز الأمن هو من الأهداف الإستراتيجية للحكومة الايطالية، منوهًا بأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست بالتحدي الوحيد الذي يواجه دولًا عدة.

وأضاف كونتي: “هناك عدة قضايا أخرى تمثل تحديات لهذه الدول، مثل مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب والتهريب، وهي جميعها قضايا تتطلب التعاون الأمني بين الجانبين الليبي والايطالي، موضحًا بأن هذا الاجتماع يدل على التوافق بين المؤسسات في كلتا الدولتين”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية