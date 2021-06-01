الدبيبة: مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست مسؤولة ليبيا لوحدها

ليبيا – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تطلعه لإيجاد آليات تنسيق موحدة مع إيطاليا بشأن التحديات الأمنية المشتركة.

تأكيد الدبيبة جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه برئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في روما تابعت مجرياته صحيفة المرصد، وفيه أشار إلى أهمية توسيع دائرة المشاركة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تواجه البلدين مع كل الدول الأوروبية، وكذلك دول المصدر والعبور.

وأوضح الدبيبة أن هذه الظاهرة لا تعالج في البحر الأبيض المتوسط فقط أو في ليبيا لوحدها، بل يجب معالجتها من دول المصدر، فهي قضية إنسانية عالمية ولا يمكن أن تكون مسؤولية ليبية فقط، معربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الطبية الإيطالية من خلال تفعيل مذكرات التعاون في المجال الصحي لمواجهة وباء كورونا.

ورحب الدبيبة بفتح آفاق التعاون الاستثماري وتعظيم حجم التبادل التجاري خارج نطاق المحروقات في مجال الطاقة المتجددة، مبينًا أن عودة الحركة الاقتصادية بين البلدين تتطلب التسريع في فتح أجواء الطيران الأوروبي من وإلى ليبيا، مبديًا حرص الأخيرة على استئناف العمل ضمن اللجان المشتركة.

وأضاف الدبيبة: إن هذا الاستئناف يأتي لمتابعة بنود معاهدة الشراكة والتعاون المبرمة مع إيطاليا عام 2008، لما لها من دور مهم في تعزيز مفهوم الشراكة وتحقيق التنمية والاستقرار المتوسطي وعموم المنطقة، مشيرًا إلى الاتفاق مع الجانب الإيطالي على التفكير في توقيع اتفاقية نقل للمحكوة عليهم بعقوبة سالبة للحرية.

واختتم الدبيبة كلامه بالإشارة إلى تكليف وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم بزيارة إيطاليا لبحث هذا الأمر خلال الأسبوع القادم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية