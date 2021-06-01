سوناطراك الجزائرية: مستعدون لتطوير الصناعة البترولية والغازية في ليبيا

ليبيا – أعلن مدير عام مجمع سوناطراك لصناعة النفط والغاز بالجزائر توفيق حكار استعداد المجمع لتطوير العلاقات مع الشريك الليبي لتحقيق الفائدة لكلا الجانبين.

إعلان حكار جاء وفقًا لبيان صحفي صدر عن المجمع تابعته صحيفة المرصد خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري، وفيها أشار إلى وجوب ترسيخ أسس شراكة اقتصادية مربحة للطرفين، وتطوير الصناعة البترولية والغازية في البلدين.

وأضاف حكار: إن للمجمع خبرة عالية في مختلف نشاطات المحروقات من المنبع إلى المصب يمكن الاستفادة منها في دولة ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية