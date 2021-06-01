اعتماد الحسابات الختامية لشركة رأس لانوف لسنة 2010

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اعتماد الحسابات الختامية لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز لسنة 2010.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز بمقر المؤسسة لاعتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية لسنة 2010 بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط

وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير ديوان المحاسبة من قبل المكلف بتلاوة التقرير وردود الشركة عليه وكذلك ومناقشة أهم الملاحظات بتقرير الإدارة العامة للشؤون المالية بالشركة ، وفي هذا الجانب أشار عضو الجمعية العمومية بالمؤسسة الوطنية للنفط العماري محمد إلى أهمية أخذ كافة الملاحظات بعين الاعتبار.

وحضر الاجتماع كل من رئيس الجمعية العمومية بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى عبدالله صنع الله ، وأعضاء الجمعية أبو القاسم شنقير، العماري محمد العماري، جادالله العوكلي، ومدراء الإدارات المختصة بالإدارة العامة للمالية والإدارة العامة للشؤون القانونية بالمؤسسة الوطنية للنفط ورئيس مجلس الإدارة بشركة راس لانوف شعبان بسيبسو وأعضاء مجلس الإدارة عبدالرزاق زريبة، محمد حميدة عوض، أحمد عبدالله سليمان، فرج حماد الفرجاني وعدد من مدراء الإدارات المختصة بالشركة .

وأشاد صنع الله بجهود العاملين بالشركة من أجل إقفال الحسابات الختامية للسنوات الماضية بالرغم من تأخر ردود وملاحظات ديوان المحاسبة، كما أوضح أنه بالإمكان الاستعانة بكبرى المكاتب العالمية المعروفة في هذا المجال للمساعدة في مراجعة الحسابات الختامية وإقفالها والعمل على تطوير منظومات حسابات التكاليف العامة للشركة ومواكبة آخر التقنيات في هذا المجال.