مجلس النواب يبحث مع أمين عام برلمان الطفل الليبي سبل الدعم

أطلع أمين عام برلمان الطفل الليبي حسين الفتحلي النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري على مشروع البرلمان وقرار إنشاءه من وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك تم مناقشة كيفية تقديم الدعم والمساندة لمشروع إنشاء برلمان الطفل الليبي

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن النويري أعرب خلال اللقاء الذي عقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس عن استعداد مجلس النواب لتقديم المساعدة من حيث إنشاء مكتب لبرلمان الطفل وغيرها من أنواع الدعم والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال واعتبار برلمان الطفل الليبي جزء من عمل البرلمانات السياسية.