نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الثلاثاء (01/06/2021)…

حيث ستكون الصلاحية للنشرة اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

تحذير بحري

وحذرت النشرة من ريح براني الى شرقي نشط الى قوي على الساحل من زوارة الى طرابلس تصل سرعته ما بين (25-30)عقدة ويشمل باقي الساحل الغربي يوم الغد وكذلك الساحل من الخليج الى بنغازي مساء الغد .

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الريح براني إلى شرقي ســرعته مــا بين (05– 15) عقدة تصل هدا اليوم على الساحل من زوارة الى طرابلس ما بين (25-30)عقدة وتشمل باقي الساحل يوم الغد .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00–2.00) متر ولا تتجاوز (0.75)متر هذا اليوم على ساحل مصراته وسرت .

• البحر قليل الاضطراب ويكون هذا اليوم خفيف الموج على الساحل من مصراته الى سرت.

• درجة حرارة سطح البحر( 18-20 ) مْ.

• الرؤيـة متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح بحري الى براني على الساحل من الخليج الى بنغازي ويكون شرش الى بحري على باقي الساحل ســرعتــه مــا بين (05– 20) عقدة تصل مساء الغد الى (25)عقدة على الساحل من الخليج الى بنغازي.

• ارتفاع الموج يتراوح مابين (0.50–1.25) متر تصل مساء الغد الى(1.75) متر على الساحل من الخليج الى بنغازي.

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب مساء الغد على الساحل من الخليج الى بنغازي .

• درجة حرارة سطح البحر( 18-21 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة الى متوسطة.

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