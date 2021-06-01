النائب العام يبحث مع وزيرة العدل سبل الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

ليبيا – اجتمع المستشار النائب العام الصديق الصور أمس الإثنين مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الطابع المشترك بين مكتب النائب العام وبين وزارة العدل، لإيجاد حلول سريعة وعاجلة لها.

المجتمعون تباحثوا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للنائب العام السبل التي تعزز من الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الخاصة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ونزلائها، وتقييم مدى الالتزام في تسييرها على وفق التشريعات الناظمة لعملها ومقتضيات الصكوك الدولية المصادق عليها من دولة ليبيا.

وتطرق الاجتماع إلى معالجة إشكالات عرض النزلاء على السلطة القضائية، ودور سلطات إنفاذ القانون في ذلك وعلى وجه الخصوص جهاز الشرطة القضائية وتيسير مهمة الإشراف القضائيي.

كما عرج المجتمعون على أهمية توفير الإمكانيات اللازمة لسير العمل في النيابات وإيلاء الاهتمام اللازم للرفع من قدرات أعوان القضاء، وانتهى الاجتماع على مواصلة التعاون والتواصل البيني بغية تطوير الخدمة العدلية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية