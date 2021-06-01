مؤسسة الاستثمار توضح ملامح خطتها الاستراتيجية حتى 2023

أطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار استراتيجية شاملة تمتد 36 شهرا، من العام 2021 إلى 2023، في إطار التحديث والتطوير «من أجل الرقي إلى مصاف الصناديق السيادية»، وتحقيق أهدافها المتمثلة في «تعظيم قيمة أصول الشعب الليبي، وضمان حمايتها وتحسينها تحت إشرافها، وضمن إطار نظام الجزاءات المفروض من الأمم المتحدة».

وقالت المؤسسة إنها بذلت المساعي لتهيئة بيئة أعمال مناسبة، تواكب متطلبات هذا التحول، وقطعت أشواطا كبيرة في جهودها للتحول خلال العام الماضي، عبر برامج عمل رئيسية، منها برنامج التحول الاستراتيجي، والتقييم بهيئة القوائم المالية، وتحليل تأثير العقوبات وإنهاء المنازعات والتقاضي بشأن قيادة المؤسسة، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أنه بعد استقرار المؤسسة، وتحقيق النتائج المرجوة من تلك المساعي، بدأت مرحلة إطلاق الخطة الاستراتيجية التي تستند إلى التقدم المحرز العام الماضي.

وأكدت المؤسسة وضع استراتيجية واضحة المعالم، وملائمة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وفق مسار استراتيجي محدث، حيث تناولت هذه الاستراتيجية مقتضيات القانون رقم 13 للعام 2010 الخاص بتنظيم مؤسسة الاستثمار، وأيضا مراجع للتحديات الحالية والقيود وأوجه القصور التي تواجهها المؤسسة بالمقارنة بصناديق الثروة السيادية الأخرى.

الاستراتيجية تقوم على 3 محاور

واعتمدت المؤسسة بموجب هذه الاستراتيجية رؤيتها المتمثلة في «تحقيق عوائد استثمار مستدامة لمستقبل الأجيال القادمة»، كما تضمنت صياغة الأهداف الاستراتيجية بما يحدد ما تصبو إليه على المدى البعيد، إلى جابن وضع خطة استراتيجية مفصلة على المدى القريب، تتكون من خطوات قابلة للتنفيذ ومحددة زمنيا، وفق البيان.

وأشارت المؤسسة إلى ارتكاز الخطة على ثلاث محاور هي «تعزيز الثقة، وبناء القدرات، وتطوير الاستثمار»، ولكل محور مجموعة من الأولويات ستفعل هذا العام وعلى المدى المتوسطط «لوضع المؤسسة على طريق تحقيق أهدافها الاستراتيجية».

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واختتمت بأن هذه الاستراتيجية تركز على أعمال المؤسسة بشكل خاص، وتضمن أيا إدارة استثمارات الشركات التابعة وفق سياسات وأهداف استثمارية موحدة، وتهيء الظروف لتنفيذ استراتيجة شاملة طويلة المدى في مرحلة قادمة، تحدث تغييرات ملموسة في المحافظ والصناديق والشركات التابعة وآلية إدارتها؛ لتكون بمثابة «رؤية استراتيجية شاملة للمؤسسة وشركاتها التابعة ككل».

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