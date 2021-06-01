السفيرة الفرنسية تبحث مع كوبيش آخر التطورات السياسية في ليبيا

أعربت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين، اليوم الثلاثاء، عن سعادتها لاستقبالها في طرابلس المبعوث الخاص للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.

وبحثت دوهيلين مع كوبيش «آخر التطورات السياسية في ضوء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، حسب تغريدة على حساب السفارة الفرنسية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

– كوبيش يدعو مجلسي الدولة والنواب للتشاور «دون تأخير» حول القاعدة الدستورية للانتخابات

والأحد، استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع كوبيش تحضيرات المفوضية واستعداداتها للاستحقاق الانتخابي، وآخر مستجدات العملية السياسية، وسبل التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتذليل الصعوبات التي قد تواجه الانتخابات المرتقبة.

ودعا كوبيش، الخميس، مجلسي الأعلى للدولة والنواب إلى التشاور «دون تأخير» حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وذلك في ختام اجتماعات ملتقى الحوار السياسي التي دامت يومين لمناقشة مقترح اللجنة القانونية التابعة للملتقى بخصوص القاعدة الدستورية للانتخابات.

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