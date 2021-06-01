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الشارف: ملف المصالحة سيمكن من توحيد المؤسسة العسكرية وإرساء قواعد الدولة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- أشاد عضو مجلس النواب أحمد الشارف بتحركات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، سواء من المجلس الرئاسي أو حكومة الوحدة الوطنية، مناشدًا إياهم بذل مزيد من الجهد والعطاء لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية بشكل كامل في ليبيا.

الشارف في تصريحات خاصة لصحيفة”الاتحاد” اليوم الثلاثاء أكد على إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية حال توافر الإرادة الحقيقية من قبل الليبيين والشخصيات الوطنية.

وأشار إلى أن إنجاز هذا الملف سيمكن من توحيد المؤسسة العسكرية، وإرساء قواعد الدولة والانطلاق نحو ليبيا موحدة ومستقرة ومستقلة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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