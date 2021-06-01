الشارف: ملف المصالحة سيمكن من توحيد المؤسسة العسكرية وإرساء قواعد الدولة

ليبيا- أشاد عضو مجلس النواب أحمد الشارف بتحركات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، سواء من المجلس الرئاسي أو حكومة الوحدة الوطنية، مناشدًا إياهم بذل مزيد من الجهد والعطاء لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية بشكل كامل في ليبيا.

الشارف في تصريحات خاصة لصحيفة”الاتحاد” اليوم الثلاثاء أكد على إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية حال توافر الإرادة الحقيقية من قبل الليبيين والشخصيات الوطنية.

وأشار إلى أن إنجاز هذا الملف سيمكن من توحيد المؤسسة العسكرية، وإرساء قواعد الدولة والانطلاق نحو ليبيا موحدة ومستقرة ومستقلة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية