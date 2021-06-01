بميناء مصراتة.. ضبط “ترامادول” عالي التركيز في حاوية قادمة من لبنان

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، ضبط حاوية تضم كميات كبيرة من حبوب الترامدول عالية التركيز.

وقالت مصلحة الجمارك في بيان، عبر حسابها على فيسبوك، إن ” أعضاء مركز جمارك ميناء مصراتة تمكنوا أمس الإثنين من ضبط طبلات من حبوب الترامدول عالية التركيز التي لا يسمح باستيرادها الا عن طريق وزارة الصحة”.

وتابع البيان، أن “هذه الطبلات كانت مخبأة داخل حاوية 20 قدم قادمة من لبنان تحتوي على أدوية مسموح بتداولها ولكن تم دس حبوب الترامادول بداخلها”.

وأوضح البيان، أن “محاولات ضعاف النفوس في تهريب هذه الحبوب والعبث بأمن البلاد فشلت أمام حرص وتفاني رجال الجمارك في أداء واجبهم”.