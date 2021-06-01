ألمانيا تدعو المشاركين إلى حضور مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا

دعا وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الدول والمنظمات الإقليمية المشاركة في مؤتمر برلين؛ إلى حضور مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، الذي يُعقد في 23 يونيو، في وزارة الخارجية الألمانية في برلين، والذي يشهد أول مشاركة لحكومة الوحدة الوطنية، في هذا الحدث.

وسيُقيّم المؤتمر التقدّم المُحرز، منذ مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير 2020، كما ستتم مُناقشة الخطوات التالية اللازمة لتحقيق الاستقرار المستدام في البلاد.

وسيُركّز المؤتمر، بشكل رئيس، على الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، إضافةً إلى ملف انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا؛ تنفيذًا لما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت الخارجية الألمانية إلى أن المؤتمر يُعتبر انعكاسًا للدعم الدولي المستمر؛ لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

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