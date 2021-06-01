جامعة نالوت تحتفل بلقب “أفضل جامعة ناشئة” في ليبيا

احتضنت قاعة المجاهد خليفة بن عسكر، في مدينة نالوت، حفلاً؛ بمناسبة حصول جامعة نالوت على الترتيب الأول بالنسبة للجامعات الناشئة، والترتيب الثامن على مستوى الجامعات الليبية، حسب التصنيف المحلي للجامعات الليبية لسنة 2020.

وحضر الاجتماع كافة عمداء الكليات التابعة لجامعة نالوت، وبعض أعضاء هيئة التدريس في الكليات التابعة للجامعة ومختلف الجامعات الليبية، بحضور مسؤولي التعليم العالي وعمداء البلديات، من مختلف المناطق.

وقامت جامعة نالوت بتوقيع اتفاقيات بين أكاديمية الرشيد، وأيضًا توقيع اتفاق الشراكة بين جامعة صبراتة.

وفي ختام الحفل؛ تم تكريم أعضاء التدريس بالجامعات وعمداء البلديات وبعض الحضور، وتكريم الطالبات الحاصلات على الترتيب الأول في مختلف الكليات التابعة لجامعة نالوت من قبل الجامعة.

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