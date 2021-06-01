وزارة الاقتصاد تصدر هذا التوجيه للشركات الموردة للسلع

دعت وزارة الاقتصاد الشركات الموردة للسلع إلى صندوق موازنة الأسعار والتي لديها التزامات لدى الصندوق للاتصال بإدارة الصندوق لإتمام المطابقة النهائية حسب المستندات الأصلية.

ودعت “لجنة تحديد التزامات الشركات الموردة للسلع إلى صندوق موازنة الأسعار” التابعة لوزارة الاقتصاد الشركات الموردة التي لديها التزامات لدى الصندوق في كل من طرابلس وبنغازي من سنة 2012 إلى 2018 إلى ضرورة الاتصال بإدارة الصندوق من أجل إتمام المطابقة النهائية حسب المستندات الأصلية بما في ذلك الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة وذلك في أجل أقصاه 30 من الشهر الجاري.

وحثت اللجنة الشركات الموردة على الإسراع في إجراء المطابقات اللازمة في الأجل المحدد حتى تتمكن اللجنة من إنهاء أعمالها وإعداد تقريرها النهائي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.