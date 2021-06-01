طقس ليبيا.. رياح نشطة وتوقّعات بارتفاع درجات الحرارة

نشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

ولفت المركز، في الملخص العام، إلى أن درجات الحرارة ستبقى معتدلةً، اليوم على أغلب مناطق الشمال، خاصةً الساحلية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا يوم الغد مع رياح نشطة أحيانًا على مناطق الشمال الغربي، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس: قليل السحب إلى غائم جزئيًا.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم ما بين (26- 30) مْ على المناطق الساحلية، ومابين (32- 36) مْ على الدواخل ، وتسجّل ارتفاعًا يوم الغد على بعض المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق الخليج.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 29) مْ على مناطق الساحل والجبل الأخضر ، وما بين (31- 36) مْ على مناطق اجدابيا والدواخل وتسجّل ارتفاعًا بسيطًا يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق قد تكون رعدية.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة، أحيانًا، تتسبّب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 45) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(39- 43) مْ

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