دي مايو: يجب فتح الطريق الساحلي وانسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

أكد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، أن سلطات بلاده ملتزمة من أجل تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

وقالت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية الإيطالية: “جاء ذلك خلال لقاء لدي مايو مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، على هامش منتدى الأعمال الايطالي- الليبي”.

وأضافت الوزارة “دي مايو سلط الضوء بهذا الصدد على أهمية مسار التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 والحاجة ذات الصلة إلى تحديد القاعدة الدستورية في الوقت المناسب واعتماد قانون الانتخابات”.

وتابعت: “تم التذكير أيضًا بأهمية التنفيذ الملموس لاتفاق وقف إطلاق النار، بدءًا من إعادة فتح طريق سرت – مصراتة الساحلي وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد”.

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