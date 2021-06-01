الزوبية: “الصعلوك” العباني يريد تقييم مشائخ مصراتة وفيهم 7 من حملة الدكتوراه

وصف مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق في “حكومة الإنقاذ”، جمال زوبية، رئيس الهيئة العامة للأوقاف محمد العباني، بـ “الصعلوك”، منتقدًا إعلان إدارة الشؤون الثقافية والدعوية بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عزمها إجراء مقابلة شخصية لـ 41 واعظاً وشيخاً من مدينة مصراتة يوم الأربعاء القادم بمكتب الأوقاف في طرابلس.

زوبية، وفي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال: “الصعلوك العباني أرسل إلى أوقاف مصراتة لعمل مقابلات شخصية لمشائخ المدينة في امتحان تقييم لأئمة المساجد، العجيب أن من المطلوبين للتقييم سبعة من حملة الدكتوراة في علوم الشريعة واللغة العربية، الغرض واضح السيطرة على مزيد من المساجد لاتباع الكاهن ربيع”.

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