الزوبية: “الصعلوك” العباني يريد تقييم مشائخ مصراتة وفيهم 7 من حملة الدكتوراه

وصف مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق في “حكومة الإنقاذ”، جمال زوبية، رئيس الهيئة العامة للأوقاف محمد العباني، بـ “الصعلوك”، منتقدًا إعلان إدارة الشؤون الثقافية والدعوية بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عزمها إجراء مقابلة شخصية لـ 41 واعظاً وشيخاً من مدينة مصراتة يوم الأربعاء القادم بمكتب الأوقاف في طرابلس.
زوبية، وفي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال: “الصعلوك العباني أرسل إلى أوقاف مصراتة لعمل مقابلات شخصية لمشائخ المدينة في امتحان تقييم لأئمة المساجد، العجيب أن من المطلوبين للتقييم سبعة من حملة الدكتوراة في علوم الشريعة واللغة العربية، الغرض واضح السيطرة على مزيد من المساجد لاتباع الكاهن ربيع”.
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