منسقة الشؤون الإنسانية: مبادرة “الرئاسي” للمصالحة الوطنية ضرورية لتعزيز التماسك الاجتماعي قبل الانتخابات

حضرت الممثلة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، بالأمس، إطلاق سلسلة من ورش العمل حول المصالحة الوطنية، والتي نظمها عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، بحضور وزيري العدل والدولة لشؤون النازحين، وبمشاركة عبر الاتصال المرئي لسفيرة الاتحاد الإفريقي لدى ليبيا.

ووفق بيان للبعثة الأممية، أكدت غانيون في كلمتها خلال حفل الافتتاح، الاثنين، على دعم الأمم المتحدة للسلطات الليبية في إنشاء عملية مصالحة وطنية شاملة وشاملة، قائلة: “نحن ندرك أهمية هذه المبادرة التي أطلقها المجلس الرئاسي باعتبارها جوهرية لإرساء أسس عملية مصالحة وطنية طويلة الأمد”.

وأشارت إلى أهمية مبادرة المصالحة الوطنية لتعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي قبل انتخابات شهر ديسمبر، على النحو الذي أكده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 2570 لسنة 2021م الصادر في 16 أبريل الماضي.

كما أكدت موقف الأمم المتحدة بشأن حتمية أن تكون عملية المصالحة الوطنية بقيادة ليبية وبطريقة تشاركية وقائمة على الحقوق تتمحور حول حقوق واحتياجات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا.

وهنأت البعثة الأممية قيادة المجلس الرئاسي على إرساء الأسس لعملية مصالحة وطنية ترتكز على المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان والتي تعتبر حاسمة لضمان السلام والاستقرار على المدى الطويل في ليبيا، وتعيد تأكيدها الكامل على دعم هذه العملية التي يقودها الليبيون.

وحضر الفعالية الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومديرة دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالي لدى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وسيغطي المنتدى الأول على مدى يومين العديد من الموضوعات بما في ذلك توضيح المبادئ الأساسية للمصالحة، وهيكل المفوضية الوطنية العليا للمصالحة ولجانها الفرعية، فضلاً عن ولايتها، واستقلاليتها، والدعم اللازم لتنفيذ ولايتها.

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