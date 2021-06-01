إيرادات ليبيا النفطية تبلغ 1,246 مليار دولار في أبريل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها، عبر منصتها الرسمية، عن إيرادات شهر أبريل للعام الحالي.

وبحسب بيان المؤسسة؛ فإن صافي إيرادات شهر أبريل للعام الحالي من “مبيعات النفط الخام والغاز والمكثّفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات”، سجّل 1,246 مليار دولار أمريكي من النفط الخام، يليها الغاز والمكثفات، والتي وصلت إلى 53,973,000 دولار أمريكي.

بينما سجلت إيرادات البتروكيمياويات 2,616,000 دولار أمريكي، و600,221,000 يورو؛ ممّا يعني أن إجمالي الإيرادات من المبيعات النفطية قد وصلت إلى 1,303 مليار دولار أمريكي.

بدوره، أكد رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، أن المؤسسة تستعد لتشغيل مصنع البولي إيثيلين خلال الفترة القادمة؛ ممّا يضيف قيمةً فعليةً حقيقيةً للاقتصاد الوطني، من خلال مساهمة في توفير المادة الخام للصناعات التحويلية، التي يتم استيرادها من الخارج حاليًا، ويُساهم في زيادة الإيرادات من مبيعات البولي إيثيلين، والتي يتم تسعيرها بالأسعار العالمية.

جديرٌ بالذكر أن شحنات النفط الخام المُحوّلة إلى محطة أوباري؛ يتم تحميلها على الشركة العامة للكهرباء، وقُدّرت قيمتها في شهر أبريل بـ 19,898,933.18 دولارًا أمريكيًا، كما تم تزويد شركة مليتة بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقة الكهربائية قيمتها 1,276,933.50 دولارًا أمريكيًا، وتم تحميلها على الشركة؛ ليُصار إلى تسويتها لاحقًا.

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