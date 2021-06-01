قرادة: ليبيا تمر بأوقات صعبة ويجب تفكيك الألغام الموجودة في طريق الانتخابات

أبدى السفير السابق في السويد ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الليبي للأمازيغ، إبراهيم قرادة، تشككه في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام، في ظل ما يجري على الساحة الليبية حاليا والتجاذبات بين مختلف الأطراف سواء ملتقى الحوار أو مجلس النواب.

قرادة، وفي تصريحات متلفزة، وجه اللوم للبعثة الأممية في أن تركت إدارة جلسة ملتقى الحوار السياسي لـ”موظف” بالبعثة، في حين كان يجب أن يتولى رئيس البعثة يان كوبيش الجلسة حتى يعطى الانطباع بالاهتمام والجدية.

ولفت إلى أن “الأزمة الليبية عميقة ولها تشعبات وتعقيدات كبيرة ويجب تصفية جذورها قبل الشروع في الانتخابات، مؤكدًا أنه حتى لو توصلت الأطراف إلى حل لمسألة القاعدة الدستورية أو استجابت لضغوط شعبية ودولية ووصلت ليبيا إلى الانتخابات الرئاسية وترشح لها 4 أو 5 مرشحين فستنتهي إلى الإعادة بين شخصين، وهنا يكمن الخطر، برأيه، حيث ستكون لكل الأطراف حسابات مع أو ضد، ما ينذر بتجدد الصراع”، بحسب قوله.

وأشار إلى أن “التخوفات بشأن الانتخابات سببها وجود جهويات وقبليات وتيارات لا ينكرها أحد، وأن الانتخابات بهذا الوضع قد تنتهي إلى أزمة أكبر من الأزمة الحالية، لأن الانتخابات بها فائز واحد هو الذي يحصل على 50%+1″، بحسب قوله.

وطالب بالاستعانة بأهل الاختصاص من أساتذة العلوم السياسية والاجتماعية لبحث هذه المشكلة ووضع سيناريوهات للحل، مؤكدًا أن ليبيا بها مجموعة من الأكاديميين الكبار يمكنهم دراسة الوضع في ليبيا والخروج بورقة بكل الاحتمالات وكيفية النجاة بليبيا من مصير غير معلوم إذا أجريت الانتخابات دون تسويات سياسية حقيقية”، بحسب قوله.

وتساءل: “في ظل وجود أنصار لكل من؛ فبراير، وسبتمبر، هل هناك إمكانية أن يُجري كل مرشح عن هذه التيارات عملية الدعاية في كل مناطق ليبيا؟”، مؤكدًا أن هناك مناطق لا يمكن فيها التعبير عن الرأي، خاصة في ظل انقسام المؤسسات العسكرية والأمنية، وأن هناك أمثلة كثيرة على نشوب حروب بعد الانتخابات”، بحسب قوله.

وأكد أن “المشاكل السياسية لا تحل بالأماني الطيبة ولا بالنوايا الحسنة، مشيرًا إلى أن الوقت الباقي قبل الانتخابات لم يعد يكفي لإزالة الخلافات وإجراء التسوية السياسية اللازمة لضمان الوصول بالانتخابات إذا ما أجريت إلى بر الأمان، محذرا من خطورة أن تصبح الانتخابات هدفا في حد ذاتها”، بحسب قوله.

وقال إن “ليبيا تمر بأوقات صعبة ويجب تفكيك الألغام الموجودة في طريق الانتخابات وإصدار تطمينات لكل القوى والتيارات الحقيقية الموجودة عبر توافق حقيقي”، بحسب قوله.

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