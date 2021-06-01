شركة الكهرباء: إتمام عمليات صيانة في تاجوراء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قيام دائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء بإجراء أعمال صيانة شملت تحوير محطة الأنقاض البحري واستبدال خلايا ضغط عالي بوحدة حلقية (بروش ثلاثي) وترحيل الكوابل وذلك نظرا لتعرض الخلايا للرطوبة العالية وحدوث أعطاب بأماكن ربط الكوابل (البوشنق) .

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى إجراء صيانة دورية واستبدال عوازل وسط خط ضغط عالي لخط 11 ك ف بئر التركي وذلك لوجود تسرب بها ووجود الخط بالقرب من البحر أي في مناطق ذات رطوبة عالية كما تم أيضاً تركيب عدد من مفاتيح الضغط المنخفض 320A للمحولات الهوائية التي تم تركيبها مؤخراً بمنطقة الزطارنة.