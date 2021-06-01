بوقعيقيص: تركيز بعض أعضاء ملتقى الحوار على الاستفتاء على الدستور محاولة لتعطيل الانتخابات

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن الاجتماع الذي عقده ملتقى الحوار مؤخرًا، كان مخصصًا بالكامل لمناقشة النقاط الخلافية فقط حول القاعدة الدستورية، وذلك باعتبار أن هذه القاعدة التي أعدتها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، لا تخرج في المجمل عن توصيات فبراير، ولكن مع بعض التفاصيل المختلفة.

بوقعيصيص، وفي تصريحات متلفزة، أضافت: “أنه كان من غير الممكن التمسك بتوصيات فبراير، باعتبار أنه كان عليها جدل كبير وتعرضت للطعن”.

وتابعت: “كان من المفترض أن يدور النقاش حول ثلاث نقاط خلافية ولكن للأسف كما شاهد الجميع بأننا فُوجئنا بقيام بعض أعضاء لجنة الحوار بعملية انقلاب بالتطرق إلى الأساس المتعلق بخارطة الطريق والدخول في مواضيع كانت محسومة سابقًا وهى العودة إلى عملية الاستفتاء على الدستور رغم أننا لسنا مخولين بها”، معتبرة التعمد في الحديث عن الاستفتاء على الدستور بدلا من النقاط الخلافية الخاصة بالقاعدة الدستورية والتي كانت محور الاجتماع، هي محاولة للتعطيل.

وأشارت إلى أن انتهاء الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية الخاصة بالقاعدة الدستورية، هو سبب احتجاج رئيس البعثة الأممية يان كوبيش، واصفة ما دار في الاجتماع بـ”الجدل العقيم”.

وتوقعت أن الخطوة القادمة ستكون خير إذا تضافرت جهود الكتل والأحزاب السياسية وأيضا النشطاء والحراك السياسي أجمع، مرجحة أن يقدم المبعوث الأممي القاعدة الدستورية بنقاطها الخلافية الثلاث، لمجلس النواب للبت فيها، واعتمادها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021م.

وتابعت: “نحن نأمل ونرجو أن يقر مجلس النواب هذه القاعدة”، مشيرة إلى أنه من حق مجلس النواب إدخال التعديلات التي يرى أنها لازمة، ولكن في النهاية ستكون قاعدة الانتخابات الدستورية “وكفى الله المؤمنين شر القتال، وانتهى دورنا”، على حد تعبيرها.

وحول رسالة أحد عضوات ملتقى الحوار للأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزيدون زينيجا، والتي سألت فيها هل ولاية ملتقى الحوار السياسي تسمح له بتقديم طريقة بديلة للدستور دائم، أوضحت بوقعيقيص أن هذه الرسالة وجهت بالأساس إلى لجنة الحوار وليس اللجنة القانونية، مشيرة إلى أنه عندما بدأت اللجنة القانونية عملها كان هناك أعضاء باللجنة ينحرفون بالنقاش إلى الدستور الدائم بدلاً من التركيز في القاعدة الدستورية.

وأضافت: “كان هناك تيارين، أحدهما كان يرى أن اللجنة غير معنية بالدستور الدائم وأنه اختصاص الهيئة الدستورية ومجلس النواب، والآخر كان يٌصر على الفصل في الدستور الدائم وقضية الاستفتاء قبل القاعدة الدستورية”، منوهة إلى أن هذا التباين ضيع ما يقرب من ثمانية جلسات على اللجنة القانونية.

وسردت أنه في أحد جلسات اللجنة القانونية في جنيف قال زينيجا باندهاش وهو يتابع الجلسة عبر الزوم “أنا مصدوم ومتفاجئ من حجم الصلاحيات التي اعطيتموها لأنفسكم، أنتم مهمتكم فقط تجديد الشرعية للأجسام الجديدة، والدستور الدائم ليس من اختصاصكم، مطلوب فقط منكم قاعدة دستورية مؤقتة للانتخابات القادمة”، ما دفع بعض أعضاء اللجنة إلى الاحتجاج والتأكيد له بأن هذا الحوار “ليبي-ليبي” وأنهم من يقررون ماذا يناقشون.

وختمت بالقول: “في الحقيق أن ولاية ملتقى الحوار السياسي تم تحديدها في خارطة الطريق، وأن ما يحدث الآن هو للتعطيل والإفساد”.

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