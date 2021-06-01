عبد العالي: لو تركنا أمر الانتخابات في يد الأطراف الموجودة فلن نصل إليها حتى 24 ديسمبر 2060م

رأى سفير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها في البحرين ووزير الداخلية بحكومة عبدالرحيم الكيب السابقة، فوزي طاهر عبد العالي، أن “الخيار الدولي بشأن إجراء الانتخابات وفق القاعدة الدستورية، وتدخل الإرادة الدولية لفرض إجراء الانتخابات، ربما يكون هو الحل المقبول في ليبيا، خاصة أنه مؤيد من الشعب”، بحسب قوله.

وأعرب، في تصريحات متلفزة، عن اعتقاده بأن كل الأطراف الموجودة الآن في المشهد الليبي ليس من مصلحتها إجراء الانتخابات، خاصة إذا تم الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب.

وقال إن تجربة الفترة الماضية أثبتت أن حلول كل المشاكل التي أوقع الليبيون أنفسهم فيها تأتي من الخارج عبر الأطراف الدولية الفاعلة، وأصبح كثير من السياسيين والمحللين يرون أن الخيار الدولي هو الأنجح والأنجع لحل المشاكل في ليبيا، وهذا الرأي له ما يسنده من الواقع.

وأكد أن “الليبيين خلال الفترة الماضية لم ينجحوا سوى في إشعال الحروب وتعقيد المشهد، وحين تدخلت الإرادة الدولية تحوّل أشد الأعداء إلى أصدقاء حميمين جدا، وتآلفت قوى كانت متصارعة ولم تجف الدماء بينها بعد”، بحسب قوله.

وأردف: “لو تركنا أمر الانتخابات في يد الأطراف الموجودة فلن نصل إلى 24 ديسمبر 2021م، ولا حتى 2060م، فالقوى السياسية الموجودة حاليا لا تريد الانتخابات بأي شكل، وتفضل الاستمرار على الوضع الحالي حتى لو تغيرت المسميات والأشكال لتلاءم مع مصالحها واستمرارها إلى ما شاء الله”، بحسب قوله.

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