الخارجية الألمانية: إخراج القوات الأجنبية من ليبيا أبرز بنود مؤتمر برلين القادم

أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الأمم المتحدة، تنظيم مؤتمر جديد في برلين، في إطار استمرار الجهود الدولية الساعية إلى دعم ليبيا في استعادة استقرارها وبناء المؤسسات بعد سنوات من الفوضى.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن “ألمانيا والأمم المتحدة ستنظمان مؤتمرا بشأن ليبيا في برلين في 23 يونيو، من أجل دفع محادثات السلام الليبية، مشددة على أن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من أبرز بنود هذا المؤتمر، فضلا عن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر”. وفقًا لـ «العربية».

وأشارت بيان الخارجية إلى أن “المؤتمر سيناقش أيضا الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد”.

وختم البيان، موضحًا أن “هذا يأتي فيما تنصب جهود الاتحاد الأوروبي على إخراج المقاتلين الأجانب من البلاد، من أجل الدفع بعملية السلام وإجراء المصالحة”.