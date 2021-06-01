ليبيا تُسجّل 296 إصابةً وحالة وفاة واحدة بـ”كورونا”

تقرير 218

لا تزال الإصابات اليومية بفيروس “كورونا” على مستوى ليبيا تُسجّل دون الـ 300 حالة، وإن اقتربت في التحديث الأخير من هذا الرقم، فبحسب التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي للفيروس، رصد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 296 إصابة.

وأشار المركز إلى أنه تسلّم أكثر من 3,500 عينة أتت من 17 مختبرًا موزّعة على العديد من المراكز من كافة أرجاء البلاد، وبعد فحص العينات؛ سجّل المركز أكثر من 3200 عينة سلبية، أمّا حالات الإصابة؛ فمنها 253 حالةً جديدةً مقابل 43 حالةً مخالطةً.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز أن حالات الإصابة، موزّعةٌ على 30 مدينة وبلدية وأكثر الإصابات في مدينة طرابلس، التي سجّلت 144 إصابةً.

أمّا بالنسبة لحالات التعافي؛ فقد بلغت 243 حالة شفاء، أكثرها أيضًا في مدينة طرابلس، التي اقتربت من 300 حالة شفاء.

وفي حالات الوفاة؛ سجّل المركز حالةً واحدةً فقط لمصاب من بلدية الزاوية الغرب، لتبلغ الوفيات 3,127 حالةً، منذ تفشّي الجائحة في البلاد.

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