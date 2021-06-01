وزارة الداخلية: ضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

أعلنت وزارة الداخلية أن دوريات شرطة المرور تواصل لليوم الثالث ضبط السيارات المخالفة لقانون ونظم ولوائح المرور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن دوريات شرطة المرور تواصل لليوم الثالث على التوالي ضبط السيارات المخالفة لقانون ونظم ولوائح المرور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ودعت الوزارة سائقي المركبات الآلية لسرعة إتمامهم إجراءات مركباتهم حتى لا يجدوا أنفسهم عرضة لتطبيق القانون واتخاذ أشد الاجراءات حيالهم.

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