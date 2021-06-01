وزير التربية والتعليم يناقش وضع المدرسة الباكستانية في ليبيا مع سفير إسلام أباد

اِستقبل وزير التربية والتعليم، موسى محمد المقريف، بمكتبه ظهر اليوم الثلاثاء سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا، رشاد جاويد.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “ناقش خلال اللقاء وضع المدرسة الباكستانية في طرابلس وبنغازي، والإجراءات اللازمة لاعتمادها، والاتفاقية المُبرمة سابقاً بين السفارة الباكستانية، ووزارة التربية والتعليم”.

وأعرب السفير الباكستاني عن أمله في دعم الوزير لاعتماد المدرسة الباكستانية، مؤكداً حرصه على راحة الطلبة الليبيين الدارسين في المدرسة الباكستانية في ليبيا، سواء كانوا ممن يحملون الجنسية الباكستانية أو الليبية، وفق قوله.

بدوره، تعهّد المقريف، بتسهيل الإجراءات، وتذليل الصعاب أمام الاعتماد دعماً للتعليم الأجنبي في ليبيا.

وفي ختام اللقاء دَعَا السفير الباكستاني وزير التربية والتعليم لزيارة المدرسة الباكستانية، والسفارة الباكستانية في العاصمة طرابلس.