المنفي يؤكد دعم الرئاسي لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على دعم المجلس الرئاسي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإجراء الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وثمّن المنفي خلال زيارته ونائبه موسى الكوني اليوم الثلاثاء لمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس جهود المفوضية للإيفاء بمهامها تجاه هذه المرحلة المهمة، تحقيق تطلعات الليبيين إلى نجاح المسار الديمقراطي وتحقيق السلم والاستقرار بحسب المكتب الإعلامي للمفوضيةالوطنية العليا للانتخابات.

والتقى المنفي خلال الزيارة رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وأعضاء مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب ورباب حلب وأبوبكر مردة واستعرض اللقاء آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي وسبل دعم المفوضية والرفع من جاهزيتها لإدارة العملية الانتخابية لتنعقد في موعدها المقرر في ديسمبر القادم.